Decimerat HFK vände tvåmålsunderläge och slog Storebro IF

Hultsfreds FK låg under mot Storebro IF med 0-2 i slutet av den första halvleken och hade en spelare utvisad. Tack var två snabba mål och en stark andra halvlek lyckads man ändå vända och vinna med 5-2.

Hultsfreds FK befäster sin andraplats i division 6-tabellen efter söndagens hemmaseger mot Storebro IF. Men länge satt det hårt inne.

Tack vare två mål av Linus Hemmingsson ledde tabellsjuan Storebro med 2-0 bara några minuter innan paus. Dessförinnan, när halvtimmen var spelad, hade dessutom HFK:s Christoffer Einarsson fått sitt andra gula kort. Men när det väl var dags för paus hade HFK trots det både reducerat och kvitterat.

Hultsfreds ledningsmål kom sedan i den 69:e minuten, och efter två sena mål kunde slutsiffrorna skrivas till 5-2. Resultatet är inte är mycket att säga om då HFK var det klart bättre laget trots att man fick spela större delen av matchen med en man mindre.

Mer lättad än glad

Hultsfred FK:s tränare Anders Larsson var mer lättad än glad efter segern.

– Det är ju måstematcher hela tiden nu, pustar han.

– Jag vet ju vilken kapacitet vi har, men det är svårt att spela mot lag som backar hem och spelar mycket långt. Vi hade en spelidé om att gå ut och döda matchen direkt, men det lyckades vi ju verkligen inte med. Killarna visar ändå stark moral genom att vända och vinna trots att vi fick Chrille utvisad.

”Får dem dit vi vill”

Kollegan i Storebro, Fredrik Kindstrand Ströberg, ger sitt lag beröm för att man verkligen tog jobbet.

– Vår första halvtimme är jättebra. Vi backar hem, spelar tajt och får dem exakt dit vi vill. Vi kontrar också in två mål och de får en utvisning, och då såg det bra ut. Tyvärr lyckades vi inte hålla ihop det hela halvleken, utan de får två sena mål och det känns som att det är där vi tappar matchen. I den andra halvleken håller vi dem stången hyfsat under den första kvarten, men sedan är de bättre och vinner rättvist, säger han.

De båda tränarna gav alla spelare i sina respektive lag gott betyg, med ett extra plus till Arvid Eckerstig i Hultsfred och till Linus Hemmingsson i Storebro..

