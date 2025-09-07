FBSK kammade noll mot Vetlanda hemma på Lundavallen

– Jämfört med de två senaste matcherna tycker jag ändå att det här totalt sett var ett fall framåt. Matchbilden är den förväntade där Vetlanda, som är ett duktigt och välskolat lag, har mycket boll i framför allt den första halvleken, berättar FBSK-tränaren Robin Blomberg.

– I den andra halvleken får vi bättre stopp på dem, men oavsett matchbild så är det de som gör mål på sina chanser. Vi har flera bra lägen – både skott och ett par frilägen – men vi får inte in bollen. På det hela taget är jag ändå nöjd med vår arbetsinsats, även om det inte var någon som stack ut från mängden i dag.

