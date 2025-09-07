H/T studsade tillbaka – vände och vann mot Djursdala SK

Hjorted/Totebo vägrar ge sig i kampen om seriesegern i division 5. I dag vände man ett underläge mot Djursdala SK och vann till slut med 3-1.

Djursdala fick en drömstart på matchen när Simon Henriksson säkert satte en straff, som föregicks av en hands i H/T: straffområde, redan efter fem minuter. Glädjen blev dock kortvarig för DSK – bara två minuter senare kvitterade Martin Degerman för Hjorted/Totebo.

Amel Komina satte 2-1 tio minuter innan paus och samme Komina spelade sedan fram Simon Sandholm till 3-1-målet som kom bara sekunder in i den andra halvleken.

I och med segern jagar H/T vidare bakom serieledande IFK Oskarshamn med sina 45 poäng, två poäng bakom IFK som besegrade HM IS med 2-0 i dag. Djursdala ligger tryggt förankrat i mitten av tabellen med 24 poäng.

”Skönt studsa tillbaka”

Hjorted/Totebos tränare Jimmy Svensson sa så här efter matchen:

– Riktigt skönt att studsa tillbaka efter förlusten i den senaste omgången. Jag tycker att det är stabilt i dag. Djursdala kommer med en stark trupp och har kvalitet på många positioner. De är stora och tuffa att möta, men över 90 minuter är vi det bättre laget och borde kanske ha gjort ett par mål till.

– Den första halvleken kontrollerar vi bra utan att vara så bra som vi kan vara. I den andra sätter Sandholm 3-1 direkt och efter det har vi flera bra lägen där vi ska göra mål. Det här var ändå ett skönt kvitto för oss, säger Jimmy Svensson som lyfte fram Melvin Svenssons 65 minuter efter hans skadeproblem.

”Oavgjort hade inte varit orättvist”

Jimmy Svenssons kollega i Djursdala, David Henriksson, var nöjd med sitt lag.

– Jag tycker att vi gör en fin insats och står upp bra. Vi kommer ut med energi, hittar rätt i våra positioner, stoppar deras spel och tvingar dem att spela långt.

– Tyvärr får de en snabb kvittering efter vårt ledningsmål, och deras 3-1-mål tidigt i den andra halvleken är olyckligt. Om de inte hade fått det målet så hade vi kanske kunnat störa dem – det är några minuter där matchen dör lite för oss. Hjorted är ett väldigt skickligt lag och ska vara ett par klasser bättre än vad vi är, men jag är glad över att vi hängde med så pass bra. Oavgjort hade inte varit orättvist, säger David Henriksson, som gav beröm till hela laget men med ett extra litet plus till Isak Granström.

Här hittar du den aktuella tabellen.