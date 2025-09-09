Upplevelser och sportsliga framgångar för FFA på para-SM i helgen

Vimmerby IF:s Fotboll För Alla-gäng var representerat med två lag när para-SM avgjordes i Jönköping i helgen. Och båda lagen var grymma. Division 6-laget avslutade med seger över Djurgården och division 5-laget vann sin division – tror man i alla fall…

I samarbete med Smålands Fotbollsförbund arrangerades den gångna helgen Nationella spel i parafotboll, i folkmun lite slarvigt kallat para-SM, på Rosenlunds IP i Jönköping.

Totalt var det ett 40-tal lag från hela Sverige som gjorde upp i sju olika divisioner. Vimmerby IF:s Fotboll För Alla-gäng fanns på plats med två lag, ett i division 5 och ett i division 6. Totalt 20 spelare, varav tre hade plockats in från Eksjö för att få ihop fulla trupper.

– Vi har haft en fantastiskt helg, och division 6-laget fick avsluta med en 5-1-seger mot Djurgårdens IF, så det var ju stort, säger ledaren Budo Ericsson.

"Mycket mer än bara fotboll"

Även för laget i division 5 slutade turneringen på bästa sätt. Laget vann den sista matchen mot Malmö FIH, och man tror att det innebar turneringsseger.

– Ja, vi vann vår semifinal på söndagsmorgonen och sedan mot Malmö, så det borde ha varit så. Sedan fick vi höra att det var bronsmatch vi spelade på eftermiddagen – så det var lite rörigt, men på pallen kom vi i alla fall, säger Budo och skrattar.

– Men det är inte det viktiga. Huvudsaken är glädjen vi alla fick uppleva tillsammans. Det här handlar om så mycket mer än om bara fotboll; att göra en resa tillsammans, få sjunga i bussen, bo i stugby och dela hela upplevelsen. Kul också att få se para-landslaget spela mot Danmark.