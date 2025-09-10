Division 5-lagets tränare lämnar efter årets säsong

IF Hebe kämpar för nytt kontrakt i division 5. Med fyra seriematcher kvar meddelar huvudtränaren Felix Andersson att han tackar för sig efter säsongens slut.

Silverdalslaget IF Hebe vann division 6 i överlägsen stil i fjol. I år tampas laget i botten av division 5 och har chansen att komma ifatt Södra Vi IF på negativ kvalplats. Det skiljer fem poäng mellan SVIF på kvalplats och Hebe på nedflyttningsplats med fyra matcher kvar att spela.

Nu meddelar Hebe att huvudtränaren Felix Andersson lämnar sitt uppdrag efter året säsong. Spelartruppen fick ta del av hans beslut i måndags.

”Han kommer vara kvar de fyra matcher som återstår och göra allt för att vi ska klara oss kvar i division 5”, skriver Hebe i ett inlägg på Facebook.

Tränare i fyra säsonger

Felix Andersson har varit tränare för laget i fyra säsonger och ledde som sagt laget till serieseger i division 6 i fjol.

”Vi tackar Felix för allt han gjort för klubben och dessa fyra år”.

Styrelsen har inlett arbetet med att hitta Felix Anderssons efterträdare till kommande säsong.

”Vi meddelar så fort det blir klart med någon ny”.