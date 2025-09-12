180 barn i tredje upplagan av Lagergrens cup

Fotbollsturneringen Lagergrens cup är tillbaka för tredje året i rad. Denna gång med 19 lag och 180 barn. Foto: Privat

19 lag och 180 barn anmälda. Dags för tredje upplagan av Lagergrens cup i Mörlunda. – Det är roligt att vi fångar upp hela kommunen, säger Albin Johansson.

Fotbollsturneringen Lagergrens cup i Mörlunda är för barn födda 2016, 2017 och 2018. De yngsta spelar tremanna och de två äldre åldersklasserna spelar femmanna. Till årets turnering har 19 lag och runt 180 barn anmält sig.

– Det är lag med från Hultsfred, Målilla, Silverdalen, Vena, Virserum och Mörlunda. Och så kommer två lag från Rödsle också, säger Albin Johansson som är med och arrangerar cupen och dessutom är lagledare i Mörlundas 2017-lag.

Ökat i antal

Utöver runt 40 fotbollsmatcher kommer det att finnas hoppborg och servering under turneringen som anordnas för tredje året i rad.

– Det har ökat sedan starten och det är roligt att vi fångar upp lag från hela kommunen. Det blir kul för barnen att få spela och vi hoppas på bra väder och en trevlig dag.