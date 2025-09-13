FBSK ÅKER UR – TRÄNAREN LÄMNAR

Urban Svensson lämnar FBSK efter den här säsongen. Foto: Ossian Mathiasson

Frödinge/Brantestad åker ur division fem efter en 9-1-förlust borta mot HMIS. Nu lämnar tränaren Urban Svensson uppdraget.

Svensson har varit tränare i FBSK i två år och var lyckosam i sexan förra året. Då gick FBSK till kval mot femman, men missade kvalet. Därefter fick man en friplats. I sexan har laget inte räckt till och bara plockat sex poäng.

Det som länge legat i tangentens riktning blev definitivt idag: FBSK åker ur.

– Det är som vi sa förra helgen, vi fick en friplats i femman och det har varit ett läroår. Det skiljde nog mer än jag trodde, det var större skillnad mellan topplagen och bottenlagen.

"Har gjort mitt"

Svensson väljer nu att sluta med fotbollen.

– Nu får någon annan prova ett par år, jag har haft jätteroligt men känner att jag har gjort mitt.

Är du öppen för andra uppdrag?

– Nej inte som det är nu. Jag har mycket annat att göra.

FBSK blev utspelat i dagens mathc och förlorade med 9-1 Målet gjordes av Pontus Thuresson och målvakten Christian Johansson var bäst i laget.