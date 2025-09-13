Tuna chanslöst mot serieledaren – "Skapar för lite"

Hemmalaget – som återigen saknade mängder med spelare – räckte inte till. Oddsen förbättrades inte av att man bara fick ihop två spelare på bänken.

– Vi var ganska disciplinerade försvarsmässigt i alla fall. Vi krigar på och det är svårt när vi bara har två på bänken. Vi skapar för lite chanser för att kunna störa dem. Det är ett bra lag. De vänder boll bra och hittar ganska mycket ytor. De får mycket tid idag och har lite djupledshot också, säger tränaren Lasse Gustavsson som stod mellan stolparna idag. Det blev fyra insläppta, men också en del fina räddningar.

Victor Gustavsson och Maximilian Lundin stack ut i blåvitt.

Tabellen finns här.