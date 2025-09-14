Örbäcken rann ifrån sista kvarten mot Storebro

Mergim Guraziu gjorde mål för Örbäcken, men borde gjort fem enligt Jonas Elb. Foto: Arkivbild

Storebro testade en ny 5-3-2-uppställning mot topplaget och det såg ut att ge bra utdelning långt in i matchen.

– Taktiken var att spela fembackslinjen. Vi har inte tränat på det innan och det tar en stund innan det sitter, men vi höll dem utanför och gjorde det bra. Sedan räcker det inte riktigt hela veckan. Vi fick dem ändå dit vi ville skulle jag säga, men vi hade behövt sätta något mål på våra kontringar. Vi skapade flera lägen och vi fick dem ut på kanterna och till att slå inlägg. Det är inte vad de vill göra, säger Storebros spelande tränare Fredrik Kindstrand Ströberg.

1-1 var ställningen med 20 minuter kvar, men Örbäcken gjorde fyra mål och vann med 5-1.

– Vi börjar otroligt, spelar på ett till två tillslag och har fin rörelse. Vi gör mål i första minuten och sedan gör Ströberg några jätteräddningar. Hela laget tror att det ska bli en trevlig söndag i Storebro, men så får de 1-1 något slumpartat på en omställning, säger Jonas Elb.

"Ser fram emot det med skräck"

Örbäckens tränare upplevde att motståndarna inte var intresserat av att spela fotboll.

– De hade minst fem man i backlinjen och vi har lägen, väldigt många lägen. Jag ska inte säga att de är ofarliga i sina omställningar, de var otäcka och skapade chanser på fasta och omställningar. Mergim (Guraziu) bör göra fem mål och då hade vi dödat den här matchen i första. När vi får 2-1 släpper det för oss.

Nu återstår endast den troliga seriefinalen mot Hultsfred för Örbäcken.

– Det är med skräck man ser fram emot det. Risken är att det blir en rädsla för att förlora och komma trea.

Mergim Guraziu, Egidjus Guobis och Ahmed Ayan gjorde varsitt för Örbäcken. Ram Guraziu gjorde två. Hugo Samuelsson satte Storebros mål. Just Hugo Samuelsson och Theo Lundkvist samt hela backlinjen plussades i hemmalaget. I Örbäcken stod Ram Guraziu för ett hästinhopp och Maximilian Josefsson, som debuterade i kassen, gjorde också en bra insats.