Sista chansen för Vimmerby IF: "Kan släppa ängsligheten och bara gasa"

David Lindgrens Vimmerby IF måste vinna alla tre återstående matcher för att ha en chans att hålla sig kvar i division tre. Foto: Arkivbild

Sju poäng upp till kvalplats med tre omgångar kvar. Nu väntar jumbon Borens IK för Vimmerby IF. – Någonstans kan vi bara släppa ängsligheten och den mentala bottenstriden och bara gasa. Saker ligger utanför vår kontroll, säger David Lindgren.

Antiklimax. Så beskriver VIF-tränaren känslan efter 2-3-förlusten mot Ljungsbro förra veckan.

– I helgen gick man inte och längtade efter att få åka ner till Ceos och träna direkt. De fick ett tidigt mål på en fast situation som inte riktigt ingick i vårt drömscenario och kunde sen rulla boll medan vi tvingades gå framåt. Samtidigt är det inte topp tre-lagen som vi egentligen ska slå. Den situation vi har hamnat i den här säsongen beror snarare på att vi inte har vunnit mot lagen som vi är lika bra som, säger David Lindgren.

Tufft utgångsläge

Mycket ska klaffa för att Vimmerby IF kan säkra nytt kontrakt i trean.

De måste vinna sina tre återstående matcher samtidigt som varken Rimforsa eller Nässjö får vinna någon av sina.

– Så länge hoppet finns ska vi självklart göra allt vi kan, men det ligger utanför vår kontroll nu. Vi kan släppa ängsligheten som bottenstriden leder till och bara ha roligt. Jag hoppas att vi kan spela ut och sätta fart på bollen.

Selatin Shaljani är avstängd och missar matchen mot jumbon Borens IK. Det gör också Ibrahim Haddar som har känning i en baksida och står över. Duon ersätts i truppen av Elton Lindgren och Esrom Habtom.