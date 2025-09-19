VIF GREP SISTA HALMSTRÅET – SLOG JUMBON BORTA

Hoppet är i princip ute. Vimmerby IF grep det absolut sista halmstrået borta mot Borens IK och vann med 2-1. Anton Brorsson blev sen matchvinnare. – Nu lever hoppet kvällen ut, säger tränaren David Lindgren.

Luften gick delvis ur VIF-tränaren efter förlusten mot BK Ljungsbro för en vecka sedan. 2-3-torsken tog förstås hårt på honom och han, liksom alla andra, insåg att ett mirakel knappt räcker för att rädda division 3-existensen.

– Vi åker hit utan rimlig chans att hänga kvar. Vi pratade om att spela för stoltheten, visa karaktär och vilja att vinna matchen. Det blev aldrig något skönspel, det var mest kamp och slarv. Vi åkte hit främst för att vinna och det gör vi, säger tränaren David Lindgren.

Jumbon Borens IK, som redan är helt ute, fick dock en drömstart. Redan i fjärde minuten kom 1-0.

– Det var en omställning tidigt och de får in bollen. Det är deras enda avslut på 90 minuter. Det hade känts tungt om det kostat oss två poäng.

Brorsson ordnade segermålet

Albin Gustafsson utjämnade tio minuter före paus och segermålet, som åtminstone ger Vimmerby mikroskopisk chans att hänga kvar, kom minuten före fulltid. Melker Johansson hittade in till Anton Brorsson, som tryckte in 2-1 i bortre stolpen.

– Det var aldrig något skönspel, varken från oss eller dem. Vi för matchen och ville vinna den mer. Det blev ändå frustrerat eftersom vi inte kom till de hetaste målchanserna. Vi hade en stark period i slutet av första, började trycka ned dem och få en del fasta situationer. Till slut hittar vi också ett sätt att vinna och det var skönt.

David Lindgren kan nu krypa till kojs utan att behöva acceptera faktumet att det blir degradering till division 4.

– Jag gav upp hoppet lite när vi inte lyckades skrälla eller vinna mot Ljungsbro. Vi hade behövt gå rent inför den matchen. När vi inte gjort det, så började jag känna att det var viktigare för oss själva att visa att vi kan och vinna matchen för det. Vi kan inte påverka de andra, så vi kan bara göra vårt.

"Känner nog att det är kört"

Vimmerby har nu fyra poäng upp till Rimforsa, som möter Hemgårdarna i helgen, och därutöver sämre målskillnad. För VIF:s del återstår två omgångar.

– Jag känner nog att loppet är kört, men man ska väl aldrig säga aldrig. De andra ska ta noll och vi ska gå fullt. Kvällen ut öever hoppet i alla fall.

Rent individuellt fick VIF inte ut max, men som kollektiv var det ändå en okej insats.