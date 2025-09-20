IFK Tuna föll med stora siffror: "Väldigt slarviga"

Martin Carlsson gjorde ett av målen när IFK Tuna föll med 3-6 mot Stjärnan. Foto: Ossian Mathiasson

Släpper man in sex mål på hemmaplan är det svårt att vinna fotbollsmatcher. IFK Tuna kammade noll mot IF Stjärnan. – Vi är väldigt slarviga men möter samtidigt ett bra lag, säger lagledaren Mats Jonsson.

Med en seger hade IFK Tuna i praktiken kunnat säkra nytt kontrakt i division fem, men då måste försvarsspelet se bättre ut än mot IF Stjärnan.

Gästernas Viktor Olsson svarade för fyra fullträffar när IFK Tuna förlorade med 3-6.

– De skapar inte alls mycket i första halvlek men gör ändå tre mål. I andra gör vi det helt okej och går för det, men vi orkar inte riktigt och defensiven är för dålig över hela planen, säger Mats Olsson.

Med två omgångar kvar har IFK Tuna fortsatt tre poäng ner till Södra Vi på negativ kvalplats. Härnäst väntar match mot Västerviks FF medan Södra Vi möter Djursdala på bortaplan.