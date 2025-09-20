20 september 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

IFK Tuna föll med stora siffror:

Martin Carlsson gjorde ett av målen när IFK Tuna föll med 3-6 mot Stjärnan. Foto: Ossian Mathiasson

IFK Tuna föll med stora siffror: "Väldigt slarviga"

FOTBOLL 20 september 2025 17.34

Släpper man in sex mål på hemmaplan är det svårt att vinna fotbollsmatcher.
IFK Tuna kammade noll mot IF Stjärnan.
– Vi är väldigt slarviga men möter samtidigt ett bra lag, säger lagledaren Mats Jonsson.

Annons:

Med en seger hade IFK Tuna i praktiken kunnat säkra nytt kontrakt i division fem, men då måste försvarsspelet se bättre ut än mot IF Stjärnan.

Gästernas Viktor Olsson svarade för fyra fullträffar när IFK Tuna förlorade med 3-6.

– De skapar inte alls mycket i första halvlek men gör ändå tre mål. I andra gör vi det helt okej och går för det, men vi orkar inte riktigt och defensiven är för dålig över hela planen, säger Mats Olsson.

Med två omgångar kvar har IFK Tuna fortsatt tre poäng ner till Södra Vi på negativ kvalplats. Härnäst väntar match mot Västerviks FF medan Södra Vi möter Djursdala på bortaplan.

Annons:

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Annons:

Relaterade inlägg

KLART: Här är lokala lagens motståndare i andra cupomgången
Tuna bröt mörka trenden – gjorde som Södra Vi efter "VG":s trippel
Totalt mörker i Tuna – blev krossat av Hebe
Tuna låg rätt – men HT var överlägset i derbyt
FBSK fick drömstart på hösten – tog säsongens andra seger i derbyt

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt