Kattens lek med råttan när VIF vann med tvåsiffrigt

Vimmerby IF fullkomligt pulveriserade bottenlaget Tranås FF på hemmaplan i dag. De sanslöst stora segersiffrorna skrevs till 11–0. – Vi kunde ha gjort fler mål i dag, säger tränaren Tommy Svensson Pöder.

Vimmerby har vunnit med stora siffror i de två senaste matcherna, först 8–0 hemma mot Dalsjöfors GoIF och sedan 7–2 borta mot FC Vetlanda, och gick ett steg längre i säsongens näst sista hemmamatch.

Tvåsiffrigt, något som blir allt ovanligare i fotbollsmatcher, löste Vimmerby på hemmaplan i dag.

VIF vann med smått osannolika 11–0 mot Tranås FF, ett lag som befinner sig på nedflyttningsplats, ligger två poäng efter Svärtinge SK på negativ kvalplats och har allt att spela för.

– Att vi har gjort 26 mål på tre matcher är respekt. Tranås är ett tungt lag som har något att spela för. Deras tränare tackade för lektionen och det ska han nog göra om jag ska vara ärlig. Vi har varit inne i en rulle där vi öser in mål. Vi tuggar på och det måste vara jobbigt för motståndarlagen när vi kör på i 90 minuter och aldrig lägger av, säger Tommy Svensson Pöder.

Här är målskyttarna

Vimmerby visade ingen som helst pardon och gjorde precis vad de ville på Arena Ceos under lördagseftermiddagen. Ställningen var 5–0 i halvtid och siffrorna 11–0 lyste efter 90 minuters spel.

– Det går inte att blunda för det anfallsspel som ”Natta” och Frida spelar just nu. Vi löper framåt något extremt. Frida fick priset som bästa spelare och det ska hon ha i dag. Vi trillar boll och det är ingen som faller ur ramen, säger Svensson Pöder.

Nathalie Johansson svarade för fyra fullträffar och de tre sista målen kom inom loppet av sex minuter under slutkvarten. Frida Pöder gjorde tre mål, Stina Kägu Bragsjö två, Nathalie Milton ett och Gabriella Krüger ett.

Alla spelare erhöll beröm för insatsen. Plusbetyg delades ut till Nathalie Johansson, Frida Pöder och Stina Kägu Bragsjö.

