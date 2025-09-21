21 september 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Överum nollade Rumskulla – ”Ingen bra match”

Max Johansson gjorde en bra match för Överum. Foto: Arkivbild

Överum nollade Rumskulla – ”Ingen bra match”

FOTBOLL 21 september 2025 15.14

Överum var långt ifrån sin kapacitet, men tog ändå en kassaskåpssäker seger hemma mot Rumskulla. Matchen slutade 4-0. 

Annons:

Emil Dahlström Dolaku och Joel Petersson Gullquist delade broderligt på målskyttet. Tränaren Abdoulaye Bah var inte alls nöjd med insatsen.

– Det är ingen bra match, vi går på 60-70 procents inställning och når inte vår potential. Trots att vi vinner med 4-0 har vi sex-sju frilägen som vi bommar. Det är skönt att vi kan vinna med 4-0 ändå, men vi är inte nöjda med hur vi spelar. Tyvärr var det lite underskattning, säger han. 

"Lite tunt lag"

Thomas Eriksson i Rumskulla var mest glad för att laget kunde genomföra matchen. 

– Vi hade lite tunt lag, men vi får glada att vi kan spela matcherna. 4-0 kan vi stå ut med. Det var en rättvis seger för dem och kanske något mål för lite. Vår målvakt gjorde en bra match. 

I Rumskulla plussas keepern Arvid Christensson och Albin Adolfsson. I hemmalaget var Elias Nirvin, Kevin Svensson, Max Johansson och Joel Petersson Gullquist framstående. 

Tabellen finns här.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Tabellservice

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt