Överum nollade Rumskulla – ”Ingen bra match”

Överum var långt ifrån sin kapacitet, men tog ändå en kassaskåpssäker seger hemma mot Rumskulla. Matchen slutade 4-0.

Emil Dahlström Dolaku och Joel Petersson Gullquist delade broderligt på målskyttet. Tränaren Abdoulaye Bah var inte alls nöjd med insatsen.

– Det är ingen bra match, vi går på 60-70 procents inställning och når inte vår potential. Trots att vi vinner med 4-0 har vi sex-sju frilägen som vi bommar. Det är skönt att vi kan vinna med 4-0 ändå, men vi är inte nöjda med hur vi spelar. Tyvärr var det lite underskattning, säger han.

"Lite tunt lag"

Thomas Eriksson i Rumskulla var mest glad för att laget kunde genomföra matchen.

– Vi hade lite tunt lag, men vi får glada att vi kan spela matcherna. 4-0 kan vi stå ut med. Det var en rättvis seger för dem och kanske något mål för lite. Vår målvakt gjorde en bra match.

I Rumskulla plussas keepern Arvid Christensson och Albin Adolfsson. I hemmalaget var Elias Nirvin, Kevin Svensson, Max Johansson och Joel Petersson Gullquist framstående.

