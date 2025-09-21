FBSK utan chans mot serieledaren

Frödinge räckte inte alls till borta mot suveräna IFK Oskarshamn. Foto: Simon Henriksson

FBSK har varit klart för nedflyttning en tid och var som väntat helt chanslöst mot serieledaren IFK Oskarshamn.

Hemmalaget spräckte nollan efter två minuter, men hade ”bara” 2-0 i paus. I andra fick man ordentlig fart på målskyttet och satte fyra mål mellan minut 51 och 61.

FBSK fick stopp på blödningen och lyckades hålla nederlaget till 7-0.

FBSK:s tränare Urban Svensson befarade att förlusten skulle bli ännu större.

– Vi möter ett topplag så det är inte så mycket att säga om. Vi stod emot ganska bra, jag trodde att det kunde bli mer. Det ska bli spännande att se vem som tar hem serien mellan Oskarshamn och H/T.

Alla i laget gjorde sitt yttersta.