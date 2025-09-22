22 september 2025
VIF-profilen klar för SK Lojals futsalsatsning

Anfallaren Rickard Thuresson kommer att spela futsal med SK Lojal i höst. Foto: Ossian Mathiasson

FOTBOLL 22 september 2025 09.55

2010 vann Rickard Thuresson SM i futsal med Vimmerby IF och är den som gjort flest mål genom tiderna i KM.
Nu har anfallaren presenterats för SK Lojal Futsal.

Det är SK Lojal som presenterar VIF-veteranen Rickard Thuresson på sin Instagram tillsammans med spelande tränaren Ahmed Tarabeih, som vår tidning tidigare har skrivit om.

"Thure" var med och vann SM-guld i futsal med Vimmerby IF 2010 och representerade även Sverige med VIF i Uefa-spel senare samma år. SK Lojal skriver så här om värvningen: "Han är stark, spelintelligent och har en näsa för mål men kan också bjuda på fina framspelningar!"

