Vimmerby möter formstarkt Hemgårdarna: "Krävs lite av en bragd"

Ibrahim Haddar är tillbaka i spel efter att ha missat matchen mot Borens IK på grund av skada. Foto: Ossian Mathiasson

Kniven på strupen för Vimmerby IF som måste ta tre poäng. Då väntar seriens formstarkaste lag Hemgårdarna – på bortaplan. – Det kommer krävas lite av en bragd, säger David Lindgren.

Hemgårdarna inledde säsongen med sex förluster på de sju första matcherna, bland annat 0-4 mot Vimmerby IF.

Nu är läget ett annat. Sedan den 15 juni har Hemgårdarna bara förlorat en match mot serieledaren Dalstorp och inför returen mot Vimmerby IF har klubben radat upp fem raka segrar.

– Jag har förstått det som att de förstärkte sin trupp efter en jobbig vår och nu är de i väldigt bra form, säger VIF-tränaren David Lindgren.

Kan sätta press på konkurenterna

Vimmerby IF tog en helt nödvändig seger borta mot Borens IK förra veckan och har närmat sig kvalplatsen. Med två omgångar kvar är det fyra poäng upp till Rimforsa och fem till Nässjö. Då ska sägas att bottenkonkurrenterna på papperet har betydligt enklare matcher framför sig i helgen. Nässjö tar emot jumbon Borens IK på lördag och Rimforsa möter nästjumbon Waggeryd borta på söndag.

Men David Lindgren vill inte prata så mycket om konkurrenterna.

– Den största utmaningen är att vi själva ska vinna vår match och det är den enda faktorn som vi kan påverka. Om vi tar tre poäng kan vi sätta press på dem och då är det inte alls omöjligt att någon av dem förlorar. Men det börjar med att vi ska vinna och det kommer krävas en liten skräll med tanke på Hemgårdarnas form. Det blir tufft men känns också stimulerande att det kommer krävas lite av en bragd av oss.

Haddar och Shaljani tillbaka

Max Karlsson är avstängd och missar matchen mot Hemgårdarna medan Selatin Shaljani återvänder från avstängning. Ibrahim Haddar stod över senast på grund av känningar i baksida lår men är nu tillbaka i spel.

– Det viktigaste för oss är att komma rätt in i matchen. Vi måste hamna rätt i våra utgångspositioner och få grepp om dem defensivt. Då vet vi att vi också kommer att skapa chanser framåt, säger David Lindgren.