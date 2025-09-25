Här är förutsättningarna inför avgörandet i division 6

En ren seriefinal väntar mellan Hultsfred och Örbäcken på söndag. Vinnaren går upp i division 5 och förloraren kan vara lugn med att det blir kval oavsett om de blir passerade av Blackstad/Odensvi. Örbäcken och Hultsfred har tillräckligt högt poängsnitt för att bli en av de två bästa treorna som ger en kvalplats. Foto: Bildbyrån

Division 6-serierna avgörs på söndag. Det spelas en avgörande seriefinal mellan Hultsfreds FK och FC Örbäcken om vilket lag som går upp i division 5. Trean Blackstad/Odensvi har god chans att fixa en kvalplats som en av de bästa treorna.

Division 6-fotbollen avgörs i helgen. Det som gäller för alla tio serier är att seriesegrarna går upp i division 5 och att tvåorna och de två bästa treorna får chans i kval till division 5 2026.

Om man tittar specifikt på division 6 Vimmerby väntar ett spännande avgörande på söndag.

Ettan FC Örbäcken och tvåan Hultsfreds FK spelar en avgörande seriefinal på Knektavallen. Örbäcken, just nu serieledare med en poäng mer än Hultsfred, tar steget upp i division 5 i egenskap av seger och kryss och Hultsfred får jubla över serieseger och uppflyttning till division 5 vid vinst.

Vid förlust för något av lagen i seriefinalen får de hålla koll på hur det går för tabelltrean Blackstad/Odensvi IF i deras sista seriematch borta mot IF Ariel. Om BOIF vinner blir de tvåa och går till kval, om det blir det kryss blir de bästa trea och går till kval och om de förlorar hänger kvalplatsen på vad det blir för resultat för Annebergs GIF och Rocksjö IF, treor med bra poängsnitt i två andra division 6-serier.

Förloraren i seriefinalen går till kval

Mats Larlind på Smålands Fotbollförbund berättar att BOIF just nu är den bästa trean om man tittar till alla tio division 6-serier i Småland.

– Trean i Vimmerbysexan är just nu den bästa trean. BOIF har 39 poäng efter 17 matcher, ett poängsnitt på 2,29, och kan som sämst få ett poängsnitt på 2,16 om de förlorar i helgen. Örbäcken och Hultsfred kan som sämst få 41 respektive 40 poäng som trea och kan därmed vara hyfsat säkra på att det blir kval, säger Mats Larlind.

Örbäcken och Hultsfred blir trea om de förlorar seriefinalen samtidigt som BOIF vinner mot Ariel. Lagen behöver inte vara oroliga för att gå miste om kvalspel om det skulle bli förlust på söndag.

– Hultsfred får 40 poäng på 18 matcher och ett poängsnitt på 2,22 och Örbäcken 41 poäng på 18 matcher och ett poängsnitt på 2,27. Det kommer räcka för att gå till kval. Örbäcken och Hultsfred kan inte bli sämre än andra bästa trea om de skulle bli trea, säger Mats Larlind.

Så ser BOIF:s förutsättningar ut

Hur det går för Annebergs GIF, trea med poängsnitt på 2,15 i Anebysexan, och Rocksjö IF, trea med poängsnitt på 2,12 i Jönköpingssexan, får BOIF hålla koll på om det skulle bli förlust på Ekskogsvallen.

– Om BOIF torskar blir de kvar på tredjeplatsen och är inte klara för kval. De får hålla koll på vad Rocksjö och Anneberg hittar på i sina avgörande matcher. Rocksjö kan bara komma upp i 39 poäng på 18 matcher. Det är samma poängsnitt (2,16) som BOIF har om de förlorar mot Ariel och då kommer det bli målskillnaden som avgör. Anneberg kan få 31 poäng på 14 matcher och det ger 2,21. Övriga tabelltreor har sämre poängsnitt och kommer inte kunna bli en av de två bästa treorna.