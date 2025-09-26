Tränarfrågan löst direkt efter degraderingen

Robin Söderholm blir spelande assisterande tränare till nye huvudtränaren Johan "Happe" Nilsson som har varit assisterande tränare i år. Foto: IF Hebe

IF Hebe trillar ur division 5 och huvudtränaren Felix Andersson tackar för sig efter säsongens slut. Nu har klubben gjort klart med vilka personer som ska leda laget kommande säsong.

För några veckor sedan meddelade IF Hebes huvudtränare Felix Andersson att han lämnar sitt uppdrag efter årets säsong. Han har varit tränare för laget i fyra säsonger. Det blev serieseger i division 6 i fjol och degradering från division 5 i år.

”Jag vill lägga fokus på något annat och det tar ganska mycket tid med träningar och matcher. Jag tror att jag har varit tre-fyra år och jag hade nästan bestämt mig för det redan i våras. Jag har inte tagit beslut på grund av att vi åker ur”, sa han till vår tidning efter att degraderingen blev ett faktum i söndags.

Nu, en knapp vecka efter degraderingen, har Hebe gjort klart med vilka som leder laget nästa säsong.

Johan ”Happe” Nilsson tar över som huvudtränare och kommer vid sin sida ha Robin Söderholm som spelande assisterande tränare.

”Johan har varit assisterande de två senaste säsongerna men kommer nu ha ansvaret för truppen. Robin har varit klubben trogen i flera år och även varit lagkapten, så att han tar steget och blir assisterande känns jättebra”, skriver Hebe i ett inlägg på sociala medier.

Klubben meddelar att det kommer fler nyheter under fredagen och helgen och uppmanar folk att hålla ögonen öppna.