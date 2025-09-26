Vimmerby vann mot Rimforsa – ”Bra träning för oss”

Vimmerby IBK gjorde en skaplig insats i kvällens träningsmatch borta mot Rimforsa. En fin avslutning gav seger med 7-4 (1-0, 1-1, 2-6).

Vimmerby dominerade matchen fullständigt, men hamnade mycket på utsidan och släppte en del kontringar. Alexander Pettersson hade velat se ett större lugn i anfallsspelet.

– De var kort om folk och backade hem hela tiden så det var bra träning för oss. Vi brister i tålamodet framförallt, men vinner matchen med 7-4 och det är starkt av oss. Vi dominerar hela tiden, men hamnar ganska mycket på utsida. De kontrade och det var deras styrka. Det blev en del kontringar och tålamodet var inte där idag. Jag är nöjd med att vi kommer upp i vårt närkampsspel och nöjd med att vi kan bryta ned dem till slut, även om vi ligger under, säger han.

Vimmerby gjorde 5-4 med drygt tre minuter kvar och kunde sedan gå ifrån.

Hugo Samuelsson satte två mål. Mattias Zeilon, Sebastian Elmér, Elias Trawtschenko, Ricky Svaxholm och Liam Andersson delade på övriga.

Målvakten Neo Lönning gjorde en bra insats.