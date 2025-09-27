Ny seger för Vimmerby – Johansson briljerade

Vimmerby IF plockade fjärde raka segern idag. 2-1 borta mot Lindö borde ha varit mer. – Trean var det inget snack om och det ser ut som att vi kan gå rent, säger tränaren Tommy Svensson Pöder.

Vimmerby har forsat fram på slutet och kom in i matchen med otroliga 26-2 i målskillnad på sista tre matcherna. Samma målparty blev det inte idag, men väl tre nya poäng in på kontot.

Segen var start, men Nathalie Johansson fick igång laget. Först genom att sätta 1-0 fint framspelad av Stina Kägo Bragsjö och därefter stod hon för ett snyggt individuellt nummer och serverade Frida Pöder tom kasse för 2-0.

Ledningen borde ha varit större i paus.

– Det var en ganska seg tillställning. De hotar oss inte någonting idag. Det var inte gasen ur och vi var inte jättebra i passningsspelet, men vi borde ha gjort ett par mål till i första. 2-0-målet är otroligt vackert, Nathalie gjorde en fantastisk dribbling på kortlinjen och Frida dunkar in den.

"Ska ha varit avgjort egentligen"

Lindö som är i stort poängbehov slet hårt matchen igenom.

– De har mycket att spela för och det blir mycket kamp. De gör 2-1 i slutet och då ska det ha varit avgjort egentligen. Frida kommer ren två gånger, men vi möter seriens bästa målvakt. Det är hatten av och hon är fantastiskt bra.

Vimmerby har nu en match kvar på säsongen och har nu säkrat åtminstone en fjärdeplats. Svensson Pöder plussar Nathalie Johansson och mittbackarna Nathalie Milton och Molly Levin.

