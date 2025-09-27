Decimerat Gullringen föll – borta från kvalplatsen

Mattias Sandhs Gullringen kommer spela kvar i division fyra nästa säsong. Foto: Ossian Mathiasson

Det har varit en minst sagt omtumlande vecka för Gullringen. Idag avslutades den med förlust mot Vista och bortblåst kvalplats. – Vi försöker idag och faller med hedern i behåll, säger tränaren Mattias Sandh.

Flera viktiga spelare borta och i torsdags omhändertogs nyckelspelarna Viktor Okeji och Fauzi Dotor av polisen för Migrationsverkets räkning. Med anledning av turbulens samlades spelarna tidigare idag för en gemensam frukost.

– Vi gjorde en ny uppladdning och åt frukost för att fokusera på det vi kunde. Jag vill inte säga så mycket, det är väl klart att det påverkar.

Har du haft kontakt med dem?

– Jag passar på den.

Hur påverkades laget av att spelarna saknades?

– Vi var lite skadeskjutna innan, Rasmus Bexell, Ola Lindblom och Jesper Wärnehall var inte med. Det är klart att det spelar roll, men vi försöker idag och faller med hedern i behåll.

Missar kvalet mot trean

Matchen mot Vista slutade med förlust 0-2. Därmed är Gullringen borta från kvalplatsen. IFK Västervik vann mot Aneby och har alldeles för bra målskillnad. GoIF behöver vinna sista matchen mot just IFK med 10-0 för att komma förbi.

– Västervik har för mycket plusmål, vi får samla ihop oss efter den här tuffa veckan med skador och det som hänt och försöka avsluta bra.

Vista gjorde 1-0 på frispark efter tio minuter. Matchen var jämn och GoIF hade många chanser för en kvittering.

– De gör mål hyfsat tidigt på en bra slagen frispark. Vi har flera lägen att kvittera, men sätter dem inte idag. Det är mycket kamp och vi har väl fem lägen i matchen. Det var jämnare än 0-2.

Hur ser du på att ni missar kvalet?

– Det är tungt, det var min målsättning med hösten. Alla kort har inte spelats bra på slutet, med skador och avstängningar och det som hänt. Jag tror att vi hade varit bra i ett kval, men lag tar poäng i slutet och det gör inte vi.

Vad är orsakerna?

– Idag har vi sex spelare som brukar vara trotjänare borta, tar man bort sex spelare i vilket lag som helst så blir det svårt, sedan är jag stolt över hur vi gör det idag. Det är mer Aneby-matchen som retar mig när vi har full trupp.

"Väldigt nöjd"

Idag gick Gullringen också ut med att Karlo Goranci tar över efter Mattias Sandh nästa år.

– Jag har varit med och drivit frågan i gruppen och är väldigt nöjd, han har lite nyare tänk, jag har gått tillbaka till lite gamla vanor. Jag tror det är bra för föreningen.

Alla i GoIF slet hårt. Tabellen finns här.