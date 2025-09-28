HFK TILLBAKA I DIVISION 5 – SE GLÄDJESCENERNA HÄR

Hultsfreds FK är tillbaka i division 5 efter att ha vunnit seriefinalen mot FC Örbäcken med 3–1. Foto: Ossian Mathiasson

Hultsfreds FK trillade ur division 5 förra hösten. Nu, efter en säsong i division 6, är klubben tillbaka. Det blev seger med 3–1 i seriefinalen mot FC Örbäcken på söndagen.

Ettan FC Örbäcken och tvåan Hultsfreds FK ställdes mot varandra i en avgörande seriefinal om att ta klivet upp i division 5 på söndagen. Jesper Garstedt gav Örbäcken ledningen på frispark i mitten av första halvlek och Hultsfred vände till underläge till ledning med 2–1 inom loppet av två minuter. Lagkaptenen Charlie Olsson gjorde båda målen.

Hultsfred försvarade sig på ett bra sätt efter paus och säkrade seriesegern och division 5-avancemanget när Elias Löfqvist Dehlin nickade in 3–1 i 90:e minuten.