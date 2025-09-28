Trots rött kort – Gunnebo vände mot Storebro

Peter Lönnblom är osäker på sin framtid, men är sugen på att bygga vidare. Foto: Arkivbild

Storebro hade 2-0 efter en timme. Ändå vann Gunnebo med 3-2 i säsongens sista match. – Att vi får ett rött kort spelar ingen roll. Vi fortsätter mala ned dem, säger Peter Lönnblom.

Inte särskilt mycket stod på spel när Storebro IF och Gunnebo IF möttes på Bruksvallen under söndagen. Båda lagen ville förstås avsluta snyggt och det blev Gunnebo som gjorde det.

Detta trots att Storebro ledde med 2-0 när timmen var spelad. Båda målen var delikatesser från Robin Paulsson.

– Jag tycker vi gör en riktigt bra första halvlek. Gunnebo har väl mer boll men skapar inte så mycket på oss. Vi försvarar oss bra och får till ett par kontringar. Vi tappar totalt i andra halvlek och när de får vittring är det kört. Vi orkar inte riktigt. Vi har varit lite för tunna i höst helt enkelt. Vi har en bra startelva, men vi har några på bänken som inte tränar riktigt och orken finns inte, säger hemmatränaren Fredrik Kindstrand Ströberg, som själv var avstängd.

Hans egen framtid, oavsett om man tänker som tränare eller målvakt, är det bestämt något kring.

– Jag har inte funderat jättemycket, men jag ska fundera i några veckor vad gäller spelar- och tränarbiten. Det har känts förvånansvärt bra i kroppen den här säsongen.

"Vi dominerar"

Gunnebotränaren Peter Lönnblom tyckte att hans lag stod för en stark vändning. Inte minst med tanke på att man fick ett rött kort vid 1-2-underläge.

– Vi börjar jättebra och spelar bra fotboll. Vi dominerar och de får knappt tag i bollen. Vi har problem att förvalta vårt bollinnehav, men spelar med tålamod, spelvändningar och djupledslöpningar. De skickar iväg bollarna och gör två snygga mål. Efter det blir vi sämre och kvaliteten sjunker.

Bättre blev det i andra ansåg Lönnblom.

– Vi hade bra snack i paus och känner att vi kan klara av att göra tre mål bara vi fortsätter. Vi får in en reducering ganska tidigt och det känns som att de går på knäna tidigt. De orkar inte och att vi får ett rött kort spelar ingen roll. Vi fortsätter att mala ned dem.

Hur tänker du kring framtiden?

– Vi har inlett en dialog. Nu faller vi på målsnöret i år och är två poäng från en kvalplats. Vi har tagit stormsteg och bygger något, så det är väldigt roligt. Vi har spelat en trevlig fotboll och jag är sugen, men vi är inte klara med allt ännu.

Albin Gustavsson gjorde två mål och Simon Holm ett. Beröm fick David Nilsson och Robin Paulsson i hemmalaget medan just Albin Gustavsson fick det i bortalaget.