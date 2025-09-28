DEGRADERINGEN ETT FAKTUM – VIF ÅKER UR DIVISION 3

Vimmerby IF har slagits för sin överlevnad i division 3. Efter Rimforsa IF:s seger borta mot Waggeryds IK är degraderingen ett faktum. Vimmerby trillar ur division 3 och får börja om i division 4 2026.

Vimmerby IF har plockat en del poäng på sistone och närmat sig den negativa kvalplatsen. Efter krysset borta mot Hemgårdarnas BK i fredags fick Vimmerby IF ställa sitt hopp till att Rimforsa, innehavare av kvalplatsen, förlorar båda sina kvarvarande matcher för att ha chansen att komma upp på kvalplatsen.

Rimforsa spelade borta mot nästjumbon Waggeryd på söndagen, vann med 2–1 och skickade därmed ner VIF i division 4. Sam Lenneman Söderberg avgjorde på tilläggstid.

– Det är klart att det är jättetråkigt och det var inte vad hade förhoppningar om när vi gick in i säsongen. Det var inte heller i dag bomben föll utan vi har hunnit förbereda oss på att det kunde gå åt det hållet, säger David Lindgren.

Vad är förklaringen till att Vimmerby IF trillar ur division 3?

– I grund och botten handlar det väl om att vi har vunnit för lite fotbollsmatcher. Sedan finns det väl en rad olika förklaringar till varför vi har förlorat så pass mycket eller inte vunnit tillräckligt mycket. Den har jag väl inte riktigt gått in på, säger David Lindgren.

VIF ska ta sig tillbaka direkt

David Lindgren är nöjd med laget som han har förfogat över i division 3.

– Jag har väl läst ”varför vi inte har värvat” och så vidare. Det kan någonstans vara en av sakerna som man är stolt över, att vi har trott på våra spelare och tror på vår idé med att försöka se till att vårt representationslag ska vara en produkt av egna produkter och lokala spelare. Jag tycker att truppen hela tiden har varit tillräckligt bra och konkurrenskraftig. Det är få matcher där jag har känt att vi har varit underlägsna motståndet eller inte räckt till. Det kanske är andra omständigheter som har stökat till det i kombination med att vi är unga. Vi visste att det är ett lag som bara kommer bli bättre och att år ett skulle kunna bli tufft. Det är ett lag som kommer växa och förhoppningsvis är det ett lag som kan växa och ta ytterligare steg i en division 4-serie. Målet är att vi ska upp i division 3 igen.

David Lindgren har inte tänkt särskilt mycket på det som väntar i division 4 nästa säsong.

– Det har jag inte funderat så mycket på. Vi vet redan nu att vår målsättning kommer vara att göra den vistelsen ettårig och att målet är att behålla den här gruppen vi har med väldigt stor potential och fortsätta jobba och utveckla den och ta oss tillbaka till division 3.

Är din tanke att vara kvar som tränare för laget?

– Inget är klart, varken åt det ena eller det andra hållet. Vi kommer hålla alla dörrar öppna för den lösning som är bäst och så fort vi vet hur den lösningen ser ut så kommer vi förmedla den.