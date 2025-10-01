Flera spännande förstärkningar till Lojals futsalsatsning

Jetmir Shehi, bolltrollare och duktig futsalspelare med sin kvickhet och sina snabba fötter, är ett av nytillskotten i SK Lojals futsalsatsning. Foto: Stefan Härnström

Venaklubben SK Lojal kommer ställa upp med ett herrlag i seriespel i futsal i vinter. Nu är klubben mitt uppe i arbetet med att presentera vilka spelare som ska representera laget i seriespelet.

Ahmed Tarabeih kliver in i rollen som spelande tränare. Presenterade spelare som vår tidning har skrivit om är Rickard Thuresson, Haris Dreco och Armend Mahmutaj.

Tio nya spelare tar plats i laget

Sedan dess har truppen fyllts på med ytterligare tio intressanta och duktiga futsalspelare.

Här kommer listan med senaste förstärkningarna plus Lojals beskrivningar av spelarna.

Ayman Abualhala:

”I Ayman Abualhala får vi en spelare som kan bjuda på härliga tunnlar men som också alltid jobbar hårt för laget. Har fina ledaregenskaper och trivs med att ha bollen vid fötterna och starta anfall. Vågar också utmana och göra sin gubbe”.

Jetmir Shehi:

”Bolltrollaren Jetmir Shehi vill alltid framåt och passerar gärna flera spelare längs med vägen. Med sin kvickhet och sina snabba fötter, är han en mardröm att möta för motståndarna. Jetmir är en poängspelare som vi säkerligen kommer få se fira både mål och bjuda på härliga framspelningar”.

Belmin Hrustic:

”Målvakten Belmin Hrustic är en modig och duktig målvakt som har förmågan att spika igen mellan stolparna. Han bjuder ofta på snygga räddningar men hjälper också sitt lag genom sin ständiga kommunikation bakifrån”.

Ilhan Jejna:

”Ilhan Jejna kommer att bidra med rutin, fysik och ett hårt jobb. Han viker sällan en tum i duellerna och visar vägen med sitt spel. Ilhan har också en vass vänsterfot och kan spela på flera positioner tack vare en bra spelförståelse”.

Selatin Shaljani:

”Selatin Shaljani har en oerhört vass högerfot och har ett fantastiskt skott. Han kombinerar det med en bra teknik och snabbhet. Jobbar hårt både i offensiven och defensiven, men älskar att göra mål”.

Hamode Qasem:

”Hamode Qasem kommer att vara en av lagets absolut snabbaste spelare. Han är också en väldigt lojal spelare som sätter lagets bästa först. Bidrar med härlig inställning både på och utanför planen.

Vladimir Radak:

”Vladimir Radak mäter över 190 cm men besitter en fin teknik trots sin längd. Han älskar att hitta kombinationer med sina medspelare och har en fin känsla i högerfoten. ”Vlado” är väldigt laglojal och jobbar hårt i båda riktningarna”.

Karlo Goranci:

”Här har vi en spelare som är otroligt svår att ta bollen av och som tycker om att kontrollera tempot i matcher. Karlo Goranci har förmågan att slå ut sin gubbe och öppna upp spelet för hela laget. Hans fina spelförståelse gör att han ofta hittar smarta lösningar och passningar på planen. Bidrar också med ledaregenskaper och härligt teknik”.

Mahmood Al Hasson:

”Mahmood Al Hasson är en skicklig futsal-spelare som älskar att utmana och göra sin motståndare. En bra kombinationsspelare som har snabbhet och fin teknik som sina främsta egenskaper. Vi ser fram emot att få se hans färdigheter på planen”.

Ardijan Mahmutaj:

”Ardijan Mahmutaj har en fin vänsterfot och tycker om att styra spelet. Hans teknik och spelförståelse är hans signum och vi hoppas få se honom bidra till många poäng. Ardijan är även mediaansvarig för klubben och vi är tacksamma för att han ställer upp och hjälper oss med fotograferingar och mycket annat”.