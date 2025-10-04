IFK VÄSTERVIK KLART FÖR KVAL TILL DIVISION 3

IFK Västervik är klart för kval till division 3.
Foto: Simon Henriksson
IFK Västervik fick bästa tänkbara start på sista seriematchen mot Gullringens GoIF och var i ledning med 2–0 efter kvartens spel. Kliton Bakiu gjorde båda målen på straff. 1–0 kom i tolfte minuten och 2–0 tre minuter senare.
Kort efter 2–0-målet var det Gullringens tur att få en straff som Yassin Jalil Kader förvaltade genom att göra 2–1.
Strax före halvtid gjorde Jonathan Fält Öhr två matchavgörande mål, först 3–1 i minut 39 och sedan 4–1 i minut 45. Det var också vad slutresultatet blev i matchen på ett blåsigt och kylslaget Bökensved
Eftersom Tranås FF hade 0–0 mot Aneby SK i halvtid hade Västervik tagit sig förbi och upp på kvalplatsen redan då. Aneby gjorde 1–0 tidigt i andra och 2–0 sent i andra och hjälpte därmed Västervik till att ta hand om kvalplatsen.
Mer om Västerviks seger och kommande kvaläventyr kommer på sajten om en stund.