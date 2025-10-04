04 oktober 2025
IFK VÄSTERVIK KLART FÖR KVAL TILL DIVISION 3

IFK Västervik är klart för kval till division 3. Foto: Simon Henriksson

FOTBOLL 04 oktober 2025 15.31

Division 4-nykomlingen IFK Västervik är klart för kval till division 3. Det blev seger med 4–1 mot Gullringens GoIF samtidigt Aneby SK hjälpte till och besegrade Tranås FF med 2–0. 

IFK Västervik fick bästa tänkbara start på sista seriematchen mot Gullringens GoIF och var i ledning med 2–0 efter kvartens spel. Kliton Bakiu gjorde båda målen på straff. 1–0 kom i tolfte minuten och 2–0 tre minuter senare.

Kort efter 2–0-målet var det Gullringens tur att få en straff som Yassin Jalil Kader förvaltade genom att göra 2–1. 

Strax före halvtid gjorde Jonathan Fält Öhr två matchavgörande mål, först 3–1 i minut 39 och sedan 4–1 i minut 45. Det var också vad slutresultatet blev i matchen på ett blåsigt och kylslaget Bökensved

Eftersom Tranås FF hade 0–0 mot Aneby SK i halvtid hade Västervik tagit sig förbi och upp på kvalplatsen redan då. Aneby gjorde 1–0 tidigt i andra och 2–0 sent i andra och hjälpte därmed Västervik till att ta hand om kvalplatsen. 

Mer om Västerviks seger och kommande kvaläventyr kommer på sajten om en stund. 

