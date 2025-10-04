VIF B avslutade med förlust mot jumbon

Jumbon Torpa FF på hemmaplan i säsongens sista match. Då ville Vimmerby IF B avsluta snyggt. Det blev förlust med 1–2. – Deras rutin avgjorde väl, säger tränaren Budo Ericsson.

Vimmerby IF B tog ledningen med 1–0 genom Tessa Svensson i 44:e minuten och släppte in 1–1 innan visslan för halvtid hann ljuda på ett stormigt och regnigt Arena Ceos.

1–1 stod sig länge och väl innan jumbon Torpa avgjorde matchen i 84:e minuten.

– Det var stormigt och regnigt och det blev inget skönspel åt något håll. Deras rutin avgjorde väl och de tog kloka beslut. Vi hade ett friläge som deras målvakt räddade med två minuter kvar. Vi ville avsluta snyggt och gick runt på 18 spelare som vi hade med i truppen, säger Budo Ericsson.

Vimmerby IF B slutar fyra i division 4 med 28 poäng.

– Som helhet är vi nöjda med säsongen och sedan är det enstaka matcher vi inte har räckt till i. Jag tror att tjejerna är besvikna nu, men ser vi till helheten är vi nöjda med vad vi har gjort och hur vi har utvecklats. Jag tittar inte så mycket på tabellen utan på utvecklingen och den har varit bra.

Kommer du leda laget även nästa säsong?

– Det är inget jag funderar på nu. Vi har precis som hela föreningen en del att titta över med vad som ska hända med olika lag, var vi lägger resurserna och vem som ska göra vad. Det får vi ta framöver.

Alla VIF-spelare presterade på en bra nivå i sista matchen.

