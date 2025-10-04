VIF vann efter dramatik i sista matchen – nu tackar "TSP" för sig

Tommy Svensson Pöders Vimmerby IF vann sista seriematchen mot Mariebo IK med 4–3 efter ett dramatiskt avgörande. Foto: Jakob Karlsson

Sista matchen för säsongen. Då vann Vimmerby IF med 4–3 hemma mot Mariebo IK efter stor dramatik.

Vimmerby IF öppnade matchen på fenomenalt sätt och vassa forwardsduon Frida Pöder och Nathalie Johansson såg till att laget var i ledning med 2–0 efter 14 minuter.

– Det är en riktigt bra fotbollsmatch första 30 minuterna med bra fart åt båda håll. Vi gör 1–0 efter ett otroligt vackert anfall. Frida rundar både en back och en målvakt innan hon gör 1–0. 2–0 kommer på ett genomspel till Frida som sticker ifrån och spelar in i boxen till en löpande ”Natta” som stöter in 2–0, säger Tommy Svensson Pöder.

Efter halvtimmens spel fick Mariebo en spelare utvisad, vilket fick konsekvenser på VIF:s spel.

– Jag tycker att vi tappar fart ett tag och blir stressade och börjar slarva mot ett väldigt bra lag. Vi leder med 2–0 i paus och ska egentligen göra 3–0 innan paus, säger Tommy Svensson Pöder.

"Inte roligt att möta oss"

Mellan matchminut 75 och 85 släppte Vimmerby in tre mål med en spelare mer på planen och var helt plötsligt i underläge med 2–3.

– Jag anser att vi kommer ut och slarvar och släpper in skitmål. 2–0 blir till 2–3 helt plötsligt.

Vimmerby lyckades därefter både kvittera och återta ledningen. Tove Carlberg nickade in 3–3 i minut 87 och Nathalie Johansson blev segerorganisatör med 4–3 i minut 88.

– Det är inte roligt att möta oss just nu. Vi bara bestämmer oss och sista kvarten är ruggigt bra. Vi gör två mål och har bud på två mål till. Jag fokuserar inte på tappet utan på attityden med vad vi gjorde efter 2–3.

Vimmerby avslutar seriespelet med fem raka segrar.

– När någon i tidningen skrev att de inte har någonting att spela för bestämde vi oss för att vi skulle gå rent. Det bestämde vi på en träning och det finns nedskrivet. Det har vi gjort och det är häftigt och vi har slagit påde ettan och tvåan och gjort mycket mål.

"TSP" lämnar

Tommy Svensson Pöder kliver nu av tränaruppdraget i VIF, vilket har varit bestämt under lång tid.

– Det gjordes upp när jag tog på mig det här uppdraget. Det som är väldigt vemodigt är att spelarna och ledarna har ställt upp något enormt. Det är en helt fantastisk organisation och jag har fått kompisar för livet. Vi halkade in på ett bananskal när klockan började ticka. Vi har varit ett starkt team och haft bra träningsnärvaro och bra fart.

”TSP” hoppas att Pelle Lindqvist och Cornelia Lindgren fortsätter vara tränare för laget.

– Cornelia och Pelle är fantastiska ledare och jag hoppas att klubben fortsätter på dem. Personkemin och drivet har funkat från början till slut. Jag hoppas verkligen att de fortsätter och att de satsar på dem, då är jag väldigt trygg.

Bäst i VIF var Nathalie Johansson, Frida Pöder och Julia Rosin.