Veteranen: "Hela bygden har väntat på det här"

Veteranen och ledargestalten Johan Lundin var planens bästa spelare när Hjorted/Totebo besegrade IFK Oskarshamn i den dramatiska seriefinalen. – Otroligt skönt. Hela bygden har väntat på det här, jag tror nästan att de är mer glada än vad vi är, säger 42-åringen i segeryran på planen efter matchen.

Johan Lundin skrev på för Hjorted/Totebo inför säsongen och i årets sista – och viktigaste – match visade mittbacken vilken klass han fortfarande håller. Han styrde och ställde i försvaret och stoppade IFK Oskarshamn vid flera tillfällen, inte minst i den första halvleken när matchen stod och vägde.

– Jag hade lite avgörande brytningar men tycker att vi hade fler klara lägen än dem. Det är häftigt att få avsluta på det här sättet, ettan mot tvåan och att få vinna dessutom. Jag hoppas att det var roligt att titta på, säger han.

"Hade kramp överallt"

Mittbacken var själv nära att punktera matchen i andra halvlek men nickade utanför från fritt läge. Efter slutsignalen visste jublet inga gränser för Hjorted/Totebo-spelarna som firade med publiken som stormat planen.

– Ja, vilken stämning! Jag tror att hela bygden har väntat på det här.

Var det nervöst i slutet?

– Jag hade kramp överallt och orkade inte tänka på så mycket annat. Det var så skönt att få vinna och slippa kval. Alla gjorde en otroligt bra match och vi är så värda det här.

Följer du med upp i fyran?

– Det blir alltid snack med familjen hur vi gör, det är svårt att svara på nu. Men visst kan det bli en rolig serie i fyran nästa år.