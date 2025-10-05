Spelande tränaren efter avancemanget: "Jag är jättestolt"

Jimmy Svensson startade på bänken men hoppade in i andra halvlek. Foto: Rickard Johnston

Jimmy Svensson startade på bänken men hoppade in i andra halvlek när Hjorted/Totebo vann seriefinalen. Foto: Rickard Johnston

Andra avancemanget på tre år för Jimmy Svensson och Hjorted/Totebo. – Det är en lättnad. Taktiskt gör vi en väldigt, väldigt bra match och skapar mycket fler chanser än Oskarshamn. Vi borde ha avgjort tidigare, säger tränaren som hoppade in i andra halvlek.

Första halvlek följde Jimmy Svensson från sidan och fick se en jämn tillställning. IFK Oskarshamn stack upp i farliga kontringslägen men det var H/T som kontrollerade det mesta av spelet.

– Vi såg vissa saker vi behövde skruva på och gjorde inte riktigt det vi hade pratat om. I paus pratade vi om att spela enklare och överbelasta vissa zoner, säger tränaren.

Radade upp möjligheter

Det fick snabbt utdelning när Amel Komina satte 1-0 redan en kvart in i andra halvlek. Efter målet radade Hjorted/Totebo upp lägen utan att få in bollen.

– Det gick inte att undvika att börja tänka att vi skulle tappa när vi skapade så mycket utan att göra må och det var nära att Oskarshamn fick in en kvittering.

Men Hjorted/Totebo höll undan och säkrade avancemanget till division fyra. En revansch från förra året då man föll i sista avgörande matchen mot ett annat IFK-lag, IFK Västervik.

– I år fick vi verkligen chansen och vi hade en annan tro på det. Vi känns starkare och mer påkopplade. Jag är jättestolt över hur vi agerar och får till det i en så här avgörande match, säger Jimmy Svensson.

Annons:

Fåordig om framtiden

Själv hoppade han in i andra halvlek med en uppgift: Att hålla i bollen och döda tid.

– Ja, det är också en roll. Det är så skönt att vi vinner och nu ska vi försöka etablera Hjorted/Totebo i fyran. Vi har en bra grund att jobba vidare på.

Är du kvar som tränare då?

– Just nu tänker jag ingenting. Oavsett om det hade varit besvikelse eller glädje kan jag inte ta ett sådant beslut här och nu utan måste låta det gå ett par veckor och låta känslorna rinna a. Det kommer dröja innan jag ger ett besked om nästa säsong.

Men det kan bli en rolig serie i fyran?

– Den blir sjukt spännande. Det kommer bli roliga matcher varje helg. Framförallt är känslan just nu att det ska bli otroligt skönt att slippa kvala nu efter att ha gjort det i två år.