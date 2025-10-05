Matchhjälten Komina: "Nu ska vi njuta"

Amel Komani gjorde en fin insats på mittfältet och blev matchvinnare. Foto: Rickard Johnston

Amel Komani blev matchvinnare när han satte 1-0 mot IFK Oskarshamn: Foto: Rickard Johnston

Segerskytten Amel Komina lyste av glädje efter avancemanget till division fyra. – Det känns riktigt, riktigt bra. Nu ska vi njuta, säger målskytten.

En kvart in i andra halvlek satte Hjorted/Totebo det förlösande målet som betydde avancemang till division fyra.

Amel Komina trampade in i straffområdet och sköt in 1-0 inför en jublande storpublik på Tollevi.

– Det kändes bra. Men det enda jag tänkte då var att det är långt kvar och långt ifrån över. Jag var trött och behövde bita ihop, säger matchvinnaren.

"Ser likadant ut på träningarna..."

Efter målet skapade Hjorted/Totebo mängder av chanser för att punktera seriefinalen utan att lyckas – och det blev nerv in i det sista.

– Det ser likadant ut på träningarna. Vi är inte bättre än så här även om folk tror det, säger Amel Komina och ler apropå de missade möjligheterna.

Nu väntar spel i division fyra för Hjorted/Totebo.

– Så kul! Jag har haft svinkul i år och aldrig haft så roligt i ett fotbollslag tidigare. Så får vi vinna serien på det här sättet också. Nu ska vi njuta, säger Komani.