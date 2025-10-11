IFK Tuna körde över FC Örbäcken – allt avgörs nästa helg

IFK Tuna körde i dag över FC Örbäcken i kvalet till division 5 med hela 5-0. Därmed lever fortfarande Tunas hopp om förnyat kontrakt, medan Örbäckens dröm om avancemang nu är borta.

För IFK Tunas del var matchen hemma på Tunhamra i eftermiddags den första i kvalgruppen. För FC Örbäckens del slutade förra helgens match med förlust mot Blomstermåla, och därmed var man tvungen att ta poäng i dag för att fortfarande ha chans på en division 5-plats.

Det var man dock aldrig nära att lyckas med, utan hemmalaget var överlägset från start till mål.

Victor Gustavsson gav IFK Tuna ledningen redan i den sjunde minuten, men trots ett klart spelövertag för hemmalaget i den första halvleken var ställningen i paus bara 1-0.

– Med normal utdelning borde vi ha haft 5-0 i paus. Sådan skillnad var det, säger IFK Tunas tränare Lasse Gustavsson.

Fyra mål i andra halvlek

Tuna fick dock en drömstart på den andra halvleken då Ahmed Ibrahim gjorde 2-0 direkt i inledningen. Leon Hellström satte 3-0 bara åtta minuter senare, och då var matchen avgjord.

På tilläggstid gjorde IFK Tuna sedan både 4-0 och 5-0 genom Robert Blom och Elias Trawtschenko.

Lasse Gustavsson var så klart nöjd med segern, men hade önskat lite mer av spelet och målfabrikationen.

– Vi borde göra många fler mål i dag. De har knappt ett enda avslut på mål och absolut inte något som är farligt. Det är väl oförmågan att göra mål som vi måste försöka få ordning på.

Avgörs nästa helg

För IFK Tuna avgörs nu allt kommande lördag i Blomstermåla. Och tack vare den fina målskillnaden man nu har skaffat sig så räcker den med oavgjort mot laget från Oskarshamns-sexan för att fixa nytt division 5-kontrakt.

– Jag vet egentligen inte ett smack omBlomstermåla, men vi har några kontakter som har koll på dem som vi ska prata med i veckan, säger Lasse Gustavsson.

Klart är att ettorna i kvalgrupperna är klara för division 5 nästa säsong, men beroende på hur det går för de småländska lagen i serierna ovanför kan även kvaltvåan fixa avancemang. Detta vet vi först senare i höst.

Bäst i Tuna i lördagens match var Johan Carlsson och Leon Hellström, som båda visade enorm inställning..

Vi har sökt ledare för FC Örbäcken.