JON DAHL TOMASSON FÅR SPARKEN: "RESULTATEN RÄCKER INTE TILL"

Andra raka förlusten mot Kosovo blev droppen. Nu sparkas Sveriges förbundskapten Jon Dahl Tomasson. Detta uppger Aftonbladet och beslutet offentliggjordes av Svenska fotbollförbundet kort därpå.m

I VM-kvalet har det mesta gått snett för Sverige.

Efter en poäng på fyra kvalmatcher får förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson sparken, enligt uppgifter till Aftonbladet.

Nio segrar, två kryss och sju förluster blev danskens facit som svensk förbundskapten.

"Tråkigt att gå skilda vägar"

En stund senare bekräftade Svenska Fotbollförbundet Aftonbladets uppgifter om att avsluta Jon Dahl Tomassons uppdrag som förbundskapten för herrlandslaget med omedelbar verkan. Beslutet fattades av Svenska Fotbollförbundets styrelse under tisdagen och grundar sig på uteblivna resultat i VM-kvalet.

"Beslutet som förbundsstyrelsen tagit bottnar i att herrlandslaget inte levererat de resultat vi hoppats på. Det finns fortsatt en chans till playoff i mars och vårt ansvar är att se till att vi har så optimala förutsättningar som möjligt för att kunna nå ett VM-slutspel. I det bedömer vi att det krävs ett nytt ledarskap i form av en ny förbundskapten", säger Svenska Fotbollförbundets ordförande Simon Åström till förbundets hemsida.

Fotbollschefen Kim Källström uppger att fotbollsförbundet tror mycket på spelarna och vill skapa nya möjligheter för dem att leverera.

"Vi har tron på att det här laget kan ta sig till VM om chansen till playoff finns i mars. Jag vill passa på att tacka Jon för den här perioden. Jon har varit professionell i relationen med spelarna, ledarna i landslagsstaben och med SvFF. Det är alltid tråkigt att gå skilda vägar, men fotbollen är resultatbaserad och vi har kommit till en punkt där resultaten inte räcker till", säger Kim Källström.

Omgående inleds arbetet med att finna en ny förbundskapten för herrlandslaget och se över befintlig stab.