Wickströms svar på uppgifterna om tränarjobb i VIF

Jimmi Wickström under sin tid som spelare i Storebro IF för ett antal år sedan. Foto: Arkivbild

Han var en hyllad skyttekung i Vimmerby IF i många år. Nu kan han bli ny tränare i klubben, enligt Vimmerby Tidning. "Har inte något att säga", skriver huvudpersonen i ett sms till vår tidning.

När Vimmerby IF hade sin storhetstid i början av förra decenniet bildade Jimmi Wickström ett vasst anfallspar med Rickard Thuresson.

Nu verkar han vara aktuell att kliva in i tränarstaben för klubben. Enligt uppgifter till Vimmerby Tidning har parterna träffats för ett möte.

Jimmi Wickström har varit assisterande tränare till Fredrik Kindstrand Ströberg i division 6-laget Storebro IF den gångna säsongen. Enligt VT:s uppgifter är rollen som är tänkt för Wickström i VIF den som assisterande tränare.

– Vi har lite dialoger med vår ledarstab där vi diskuterar hur vi kan lägga upp det till kommande säsong, men i dagsläget är ingenting klart. Det är det enda jag kan säga, och det är hela sanningen. Vi försöker bygga upp något bra inför kommande säsong, men hur är ännu inte helt klart, och inte då heller några exakta roller. Vi är i första stadiet med olika samtal, säger sportchefen Patricia Pöder till tidningen och bekräftar att det funnits en dialog med Wickström.

Vill inget säga

Ambitionen från föreningens sida är att presentera ledarstaben under nästa vecka. David Lindgren, verksamhetschefen som ledde laget i år, ska ha varit med på mötet med Wickström och är inte utesluten som huvudtränare även kommande säsong.

Jimmi Wickström är inte särskilt sugen på att kommentera uppgifterna.

"Har inte något att säga. Jag tillhör Storebro IF och trivs fantastiskt bra med spelare och förening", skriver han i ett sms till vår tidning.