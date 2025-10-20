Spekulationerna tog fart efter att engelsmannen tidigt visat intresse för jobbet. Nu är Graham Potter klar som ny förbundskapten för det svenska herrlandslaget i fotboll. – Mitt jobb blir att skapa förutsättningar så att vi som lag levererar på högsta nivå för att ta Sverige till VM nästa sommar, säger Potter.

Dansken Jon Dahl Tomasson sparkades efter bara en poäng på fyra matcher i VM-kvalet.

Nu är ersättaren klar.

Från och med i dag leds det svenska fotbollslandslaget av Graham Potter.

– Jag är mycket ödmjuk inför uppdraget, men också otroligt inspirerad. Mitt jobb blir att skapa förutsättningar så att vi som lag levererar på högsta nivå för att ta Sverige till VM nästa sommar, säger engelsmannen i ett pressmeddelande från Svenska Fotbollförbundet.

Avtal fram till mars

Avtalet sträcker sig över kvalperioden med återstående matcher mot Schweiz och Slovenien i november och ett potentiellt playoff i mars, och förlängs automatiskt över VM-slutspelet nästa sommar om Sverige kvalificerar sig dit.

Svenska Fotbollförbundets ordförande Simon Åström är nöjd med att det gått så snabbt att hitta en ersättare.

– Vi har arbetat strukturerat och fokuserat med den här processen under den senaste veckan och med Graham Potter får vi ett starkt och erfaret ledarskap som prövats på den absolut högsta nivån, säger han.

"Taktiskt skicklig"

Fotbollschefen Kim Källström säger följande om rekryteringen:

– Det känns väldigt bra att Graham kommer in som förbundskapten för herrlandslaget. Han är taktisk skicklig på att skapa förutsättningar för att vinna matcher och har en förmåga att identifiera spelares styrkor och hur dem samverkar på bästa sätt.



