KLART I KVÄLL: Här är Storebro IF:s nya tränartrio

Häromdagen meddelade Fredrik Kindstrand Ströberg att han kliver av sysslan som tränare för Storebro IF. Under måndagskvällen presenterade klubben sin nya tränartrio.

I dagarna ryktades Jimmy Wickström vara på gång in i Vimmerby IF:s ledarstab. Så blir det inte. Under tisdagskvällen presenterades han nämligen som ny huvudtränare för Storebro IF, en klubb han har representerat som spelare under många säsonger och även som assisterande tränare den gångna säsongen.

”Sedan Fredrik Kindstrand Ströberg meddelade att han inte skulle förlänga sitt avtal har fotbollssektionens (enda) spår varit att vi ville att Jimmi skulle kliva upp som huvudtränare. Vi är väldigt nöjda med att det nu blir verklighet”, skriver Storebro IF på sina sociala medier i kväll.

”Rätt man att leda”

Klubben skriver vidare att Jimmy året som assisterande tränare visat en stor passion och att hans personlighet har funkat väldigt bra med spelargruppen.

”Vi är övertygade om att han är rätt man att leda utvecklingen framåt och att han med en försäsong kan höja kvalitén ytterligare en nivå.”

Det är även klart att Joakim Söderholm fortsätter som assisterande tränare.

”Även Jocke har med sin erfarenhet och fotbollskunnande varit en oerhörd tillgång under säsongen och vi är väldigt glada att han vill fortsätta i samma roll under 2026”, skriver klubben

Ny spelade assisterande tränare

Som spelande assisterande tränare kliver också Robin Paulsson in.

”Robin har sedan han kom till Storebro säsongen 2023 visat framfötterna på planen och även varit en stor profil i omklädningsrummet. Robin kommer in med en sprudlande energi, ser alla i laget och med sin rutin tror vi att han kommer bidra med mycket kunskap”, skriver Storebro IF.