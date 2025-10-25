INGET IFK-AVANCEMANG EFTER STORFÖRLUST

Nils Alfonsson gjorde IFK Västerviks mål och Victor Heiskanen blev utvisad efter halvtimmens spel i avgörande kvalmatchen mot Myresjö/Vetlanda. Foto: Simon Henriksson

IFK Västervik hade chansen att gå upp i division 3 i dag. Det blev ingen lyckad avgörande kvalmatch i Vetlanda. Myresjö/Vetlanda FK vann med 6–1 och förnyade sitt division 3-kontrakt.

IFK Västervik var tvungna att vinna borta mot Myresjö/Vetlanda FK för att ta klivet upp i division 3.

Det visade sig vara en övermäktig uppgift.

Myresjö/Vetlandas spetsspelare Alex Virtamo gjorde 1–0 i nionde minuten och 2–0 i 22:e minuten innan Nils Alfonsson reducerade i minut 24. Sex minuter senare visades Victor Heiskanen ut och IFK hade därefter ingenting att sätta emot.

Myresjö/Vetlanda gjorde 3–1 före paus och seglade ifrån till 6–1 efter paus.

Det betyder att Myresjö/Vetlanda vinner gruppen på maximala nio poäng och behåller sin division 3-status. IFK Västervik blir kvar i division 4 och får spela intressanta matcher mot Hjorted/Totebo, Tjust IF FF, Vimmerby IF och Gullringens GoIF.

En intervju med tränaren Ayman Hadrous kommer om en stund.