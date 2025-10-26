Här är spelarna som prisades på FBSK:s årsfest

Frödinge/Brantestad SK avrundade årets säsong med en årsfest i bygdegården på lördagen. Många herr- och damspelare mottog priser under firandet.

Frödinge/Brantestad SK fick fira dubbla uppflyttningar på 2024 års årsfest och i år slutade fotbollssäsongen med dubbla degraderingar.

Herrlaget tackade ja till en friplats i division 5 där man inte räckte till och bara plockade nio poäng, vilket resulterade i att de slutade sist och hade 13 poäng upp till IFK Tuna på negativ kvalplats.

Damlaget trillade ur division 4 efter en dramatisk slutomgång. Samtidigt som FBSK förlorade mot Gripenbergs BK och passerades av samma lag gick resultatet helt fel i en annan betydelsefull match för bottenstridens utgång. FBSK slutade näst sist med 20 poäng och spelar i division 5 på damsidan nästa år.

Här är alla pristagare på årsfesten

På lördagskvällen anordnade FBSK sin årsfest i bygdegården i Frödinge. Ett 70-tal gäster fanns på plats och kvällen bestod av middag, prisutdelning, tävlingar och musik.

Fredric Carlsson och Anna Danielsson utsågs till årets nyttigaste spelare på herr- respektive damsidan.

Priset till årets defensiva spelare gick Martin Gunnarsson och Nathalie Strande. Priset till årets utveckling gick till David Johansson och Joline Eriksson.

Robert Nilsson, Johan Carlsson och Tommy Tambour prisades för att ha klivit över 400 spelade matcher för klubben.