LÄNET HAR ETT ALLSVENSKT FOTBOLLSLAG IGEN

Saba Mamatashvili gjorde båda målen när KFF tog sig tillbaka till Allsvenskan. Foto: Bildbyrån

Kalmar FF fastnar inte direkt i Superettan. Seger borta mot Örgryte IS gör att KFF säkrat spel i Allsvenskan 2026. De många KFF-supportrarna i Göteborg fick se Saba Mamatashvili göra båda målen.

Det var deppigt runt Guldfågeln Arena vid den här tidpunkten för ungefär ett år sedan. Efter 21 raka säsonger i landets högsta fotbollsserie var det definitivt att Kalmar FF åkte ur Allsvenskan efter en turbulent säsong.

Besvikelsen bland alla inblandade var förstås enorm.

Målsättningen var att ta sig tillbaka till finrummet omgående. Återkomsten blir också av. Efter seger med 2-0 borta mot Örgryte IS på lördagen står det klart att sejouren i Superettan endast blir ettårig.

Örgryte skapade förvisso en del chanser, men det var inget snack om att KFF vann rättvist i toppmötet borta mot ÖIS. KFF behövde en poäng för att säkra avancemanget, men det blev tre.

1 500 Kalmarsupportrar på plats

Saba Mamatashvili, som tidigare endast gjort ett mål i KFF-tröjan, bjöd på två drömmål för Kalmar. För KFF räckte det egentligen med en poäng, men det skulle relativt komfortabelt blir tre.

Runt 1 500 Kalmariter hade tagit sig till Göteborg för att vara med om återtågets sista anhalt. Ett av de största bortaföljen klubben haft sedan SM-guldet.

Nu väntar Allsvenskan på nytt 2026 för KFF, som i princip inte gått att besegra den här säsongen. Även Västerås SK, som också åkte ur Allsvenskan förra säsongen, säkrade också sin uppflyttning.