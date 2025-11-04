Hundraåringens drömbesked – nio har lämnat grönt ljus

Södra Vi IF firar hundra år som förening. På fotbollssidan ser man ut att ladda för år 101. Hela nio spelare har nämligen lämnat klartecken för fortsatt lir.

Södra Vi IF svarade för en bragddoftande höst och säkrade nytt division 5-kontrakt i den allra sista omgången. Seger hemma mot Fågelfors samtidigt som konkurrenten IFK Tuna förlorade innebar att SVIF klarade kontraktet med nöd och näppe ännu ett år.

Hundraåringen – ja, SVIF blir faktiskt det i år – har hållit tyst och njutit av segerns sötma sedan den där oktobersöndagen.

Nu kommer man med flera glädjande besked från klubben på ett och samma bräde. Det rör sig om nio spelare från den befintliga truppen som gett grönt ljus för fortsatt spel.

Det handlar om målvakten Pontus Holm samt utespelarna Jesper Wessman, Jonas Carlsson, Amrou Kzibra, Fawaz Baraket, Hossam Baraket, Anton Dähre, Melker Frejd och Niklas Gunnarsson.

– Med vår starka avslutning på serien 2025 känns det bra att dessa nio spelare stannar hos oss i Södra Vi IF och det gör att vi har satt en viktig grundplåt till kommande säsong. Nu fortsätter arbetet med den befintliga truppen samtidigt som vi jobbar med tränarfrågan och eventuella nyförvärv, säger Ossian Mathiasson i SVIF:s sportgrupp.

På tränarfronten står det klart att Peter Magnusson lagt taktiktavlan på hyllan för gott och nu ser sig Södra Vi om efter en ny ledare vid sidlinjen.