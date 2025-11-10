Han blev hedersmedlem – här är alla pristagare på Gullringens årsfest

Flitigast att träna var Yassin Jalil Kader, som också blev skyttekung, samt Felix Johansson och Emil Tapper. Foto: Privat

I lördags höll Gullringens GoIF årsfest och rundade av säsongen 2025 "hemma" på Gullringens Värdshus & Hotell. Ragnar Johansson utsågs till hedersmedlem.

De lokala fotbollsklubbarnas årsfester börjar nu genomföras. I lördags var det Gullringens GoIF:s tur att hålla sin årsfest. Gullringens Värdshus & Hotell var fullsmockat och det bjöds på mat från köket och underhållning från partytrubaduren Spader Dam som anordnade ett musikquiz.

Till hedersmedlem utnämndes Ragnar Johansson.

"Supprterklubben har gjort ett fantastiskt arbete och efter lite detektivarbete från ordförande Jessica Ericsson så skänktes 35 000 kronor", skriver föreningen.

Ett helt gäng priser delades ut. Eva Johansson fick det fina priset som "Årets GoIFare". Ola Lindblom blev årets spelare och årets komet blev Enock Jörgensen. Årets lojalaste spelare blev Edvin Johansson.

De fick förtjänsttecken

En trio blev årets träningsflitigaste och det var Felix Johansson, Emil Tapper och Yassin Jalil Kader.

Yassin Jalil Kader blev årets skyttekung och han smällde dit elva bollar på 22 omgångar. I U-laget blev Oliver Törnqvist skyttekung med sina elva mål. Poängkung i U-laget blev Petter Gustafsson och seriesegrarna i U-laget gick också motta varsin guldmedalj.

Det delades ut förtjänsttecken i både guld och silver. Peter "Pea" Johansson fick förtjänsttecken i guld och duon Alexander Swartz och Ola Lindblom fick det i silver.