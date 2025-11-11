Oväntat besked från tidigare seriekonkurrent – nu erbjuds Tuna friplats

Fågelfors IF drar sig ur division 5 och det betyder att IFK Tuna erbjuds en friplats. Tuna kommer med besked i frågan mot slutet av frimånaden. Foto: Simon Henriksson

Fågelfors IF har något oväntat valt att dra sig ur division 5. Det gör att IFK Tuna har erbjudits en friplats som de ska ta ställning till. – Jag har lovat att förbundet ska få besked kring den 10 december, säger Mats Jonsson i IFK Tuna.

Division 5-laget Fågelfors IF har fattat beslut om att dra sig ur division 5 och IFK Tuna, som trillade ur division 5 efter negativt kval, har erbjudits platsen, något som Vimmerby Tidning var först med att rapportera om i dag.

Vår tidning har varit i kontakt med Tommy Karlsson, ordförande i Fågelfors IF, som berättar att det är spelarna själva som vill dra sig ur och börja om i division 6.

– Spelarna vill inte ligga och åka åt Västervik och det hållet hela tiden. Spelarna vill hellre spela för att det är roligt i sexan. Det är faktiskt spelarna som har bestämt att de vill göra så och då får du inga långa resor alls, säger Tommy Karlsson.

"Lyssnar hellre på spelarna"

Klubben väljer alltså att begära sig ner i seriesystemet trots att de spelade sig kvar i division 5.

– Vi har till och med 100-årsjubileum och det här kommer jag nog inte nämna något om på lördag, säger Tommy Karlsson.

Vad säger du om beslutet att ni drar er ur serien?

– Jag tycker att det känns dumt, men sedan är det som vanligt att det har blivit en tunn trupp på hösten och att det har varit problem med att få ihop folk. Varenda jäkla höst är det likadant. Om de ska fortsätta vill de spela i sexan och det är en väldigt stor majoritet av spelarna som tycker så. Vi möter Fagerhult, Långemåla, Bockara, Virserum och Mörlunda och det är derby i nästan varenda match. Jag lyssnar hellre på spelarna än att de ska sluta på att de inte vill fara ikring. Ska du upp till Västervik är hela lördagen förstörd.

Fågelfors hade styrelsemöte i helgen och då klubbade de igenom beslutet att dra sig ur.

– Spelarna har haft möte innan där de har bestämt sig. Det var spelarna själva som hade gjort sig ett eget möte så jag visste inget om det förrän jag hörde ryktena här i förra veckan. Det är definitivt att vi ska börja om i sexan och spela för att det är roligt.

"Sagt att platsen är vår"

Mats Jonsson i IFK Tuna, först på vakanslistan om något lag skulle dra sig ur division 5, har erbjudits platsen i dag.

– Mats Larlind på förbundet har sagt att platsen är vår om vi vill ha den, men jag har sagt att han inte får svar i dag. Vi vet inte vad som händer under frimånaden, säger Mats Jonsson.

Hur ser den fortsatta processen ut?

– Vi har egentligen ända till 31 december på oss, men det är lite länge. Kring 10 december vet vi nog var vi är någonstans och jag har lovat att de ska få besked kring 10 december. Har vi bara ett lag och kan så kommer vi spela i femman, men det känns väldigt osäkert allting i år.

Tuna jobbar för att komma till spel i division 5.

– Målsättningen är att vi ska ha ett division 5-lag och det är vad vi jobbar efter och sedan får vi ta det som det kommer. 18 spelare går det nog åt för att bedriva en A-lagsverksamhet.