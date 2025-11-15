Lojal vann rubbet i första sammandraget

Lojal fick en drömstart på seriespelet i futsal. Det blev tre raka vinster i dagens sammandrag i Nybro.

Över de tre matcherna hade Lojal en målskillnad på hela 20-5 och man toppar nu tabellen. Först blev det vinst mot Kalmar United U med 7-3. FC Kalmar P19 var helt chanslöst och där vann Lojal med 9-0. Avslutningen mot Flygsfors-Gadderås blev mest spännande, men Lojal lyckades avgöra i slutet genom två mål av Karlo Goranci.

– Vi gör det bra i stora delar av sammandraget, framför allt i match ett och två. Vi hittar fina kombinationer och gör många fina mål. I sista matchen är vi lite slitna men börjar bra, sen tappar vi lite i tempo och låter dem komma in i matchen. Som tur var löste vi det snabbt och vann även sista. På det stora hela en väl genomförd dag och vi visar att vi är det bästa laget i serien. Det ska bli roligt att få spela på hemmaplan nästa gång och vi hoppas på mycket publik då, säger Ahmed Tarabeih i Lojal.

Över de tre matcherna blev Seltain Shaljani främste målskytt med fem fullträffar.

Övriga målskyttar: Rickard Thuresson 3, Armend Mahmutaj 3, Haris Dreco 2, Karlo Goranci 2, Ilhan Jejna, Mohammed Qasem, Yassin Jalil Kader och Adrijan Shaljani.

Nästa sammandrag spelas i Hagadal den 6 december. Karlo Goranci var främsta spelare under dagen.