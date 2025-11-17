Mängder med priser på Djursdalas årsfest – han blev MVP

Ett drygt 40-tal närvarade när Djursdala SK summerade säsongen på hemmaplan på Musteriet i Djursdala. Det bjöds förstås på middag och prisutdelning och dryck av olika slag. Ett stort antal priser delades ut. Dels från klubbens sida för insatser under säsongen, men precis som förra året delade även spelarrådet ut ett flertal egna priser.

En kvartett spelare fick klubbnål för att ha gjort 50 matcher i klubben. Det rör sig om Linus Palmér Hård (80 matcher), Elias Gunnarsson (78), Tim Larsson (74) och Viktor Adolfsén (56). Ingen spelare hade annars passerat ett jämnt hundratal denna säsong. David Henriksson fick en bronsmedalj för fem års föreningsarbete i klubben.

Träningspris delades ut till Simon Henriksson, som deltagit i 81 träningar under året. Skytteligan i a-laget togs hem av Isack Thuresson med 13 gjorda mål. Simon Henriksson vann skytteligan i u-laget med tolv fullträffar. Poängligan i a-laget delade Isack Thuresson och Simon Henriksson på. Båda svarade för 17 poäng under säsongen.

Poängligan i u-laget vann Simon Henriksson, som också där stod för 17 poäng. Spelarrådet delade ut priserna årets mest värdefulla spelare till Linus Palmér Hård (det priset röstades fram), årets comeback till Albin Isaksson, årets komet till Alvar Milton och årets buse till Christofer Borsiö. Även tränarna delade ut ett pris och det gick till målvakten Linus Palmér Hård.