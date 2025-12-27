Lista: Alla målskyttar i Djursdala SK under första halvan av 2020-talet

Simon Henriksson har gjort flest mål för Djursdala SK under åren 2020-2025: 41 stycken. Ludvig Lundqvist är trea med 17. Foto: Arkivbild

Halva decenniet är avklarat för våra lokala fotbollsklubbar och vi har listat kommunens bästa målskyttar under åren 2020-2025. Här kan du se resultatet för Djursdala SK.