27 december 2025
Lista: Alla målskyttar i Djursdala SK under första halvan av 2020-talet

Simon Henriksson har gjort flest mål för Djursdala SK under åren 2020-2025: 41 stycken. Ludvig Lundqvist är trea med 17. Foto: Arkivbild

FOTBOLL 27 december 2025 10.00

Halva decenniet är avklarat för våra lokala fotbollsklubbar och vi har listat kommunens bästa målskyttar under åren 2020-2025. Här kan du se resultatet för Djursdala SK.

Simon Henriksson och Isack Thuresson sticker ut i DSK med över 30 mål. Bäst är Henriksson på 41 fullträffar mellan 2020-2025.

Simon Henriksson: 41
Isack Thuresson: 32
Ludvig Lundqvist: 17
Markus Ahl: 11
Imad Khankan: 8
Anton Palmér: 6
Ahmed Ibrahim: 5
Jihad Assaf: 5
Simon Lennartsson: 5
Daniel Gustafsson: 5
Max Karlsson: 4
Alex Karlsson: 4
Petter Sandberg: 4
Rasmus Stahlin: 4
Albin Isaksson: 3
Martin Larsson Didi: 3
Jonathan Arvidsson: 2
Mattias Myrén: 2
Isak Granström: 2
Björn Stridh: 2
Ricky Svaxholm: 2
Oliver Schott: 2
Elias Gunnarsson: 1
Jakob Karlsson: 1
Tias Svensk Rosin: 1
Alfred Nyman: 1
Bellal Adem Nur: 1
Christofer Borsiö: 1
Hugo Johansson: 1
Lamek Kaleta: 1
Michael Karlsson: 1
Patrik Larsson: 1
Anders Kindström: 1
Felix Grönqvist: 1
Robin Gustafsson: 1

