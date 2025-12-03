Sex spelare provspelade med Gullringen: "Får vi in två är vi jättenöjda"

Selatin Shaljani var en av sex spelare som provspelade med Gullringens GoIF mot Rimforsa IF på tisdagen. Foto: Ossian Mathiasson

– Får vi in två av de här provspelarna är vi jättenöjda, säger nye tränaren Karlo Goranci.

Att spela träningsmatch i fotboll i början av december hör inte till vanligheterna. Det gjorde Gullringens GoIF på tisdagen när de ställdes mot Rimforsa IF och testade flera spelare från andra klubbar.

Gullringen spelade träningsmatch borta mot Rimforsa IF på tisdagskvällen. Det blev förlust med 1–4 efter att ha legat under med 1–2 i halvtid. Nygamle tränaren Karlo Goranci var framför allt nöjd med prestationen i första halvlek.

– Med tanke på att startelvan var så pass nykomponerad och innehöll spelare på nya positioner måste jag säga att spelet satt fint. Vi hittade fina kombinationer och byggde spel nerifrån och upp. Vi hade lite längre anfall och det fanns perioder där de tryckte ner oss och hade mer boll, säger Karlo Goranci.

Rimforsa gjorde 1–0 efter kvartens spel och 2–1 precis före halvtid. Däremellan svarade Ola Lindblom för Gullringens kvittering.

– De fick in 1–0 när alla trodde att det skulle vara inkast. Alla spelare var ur position och det blev en omställning. Vi hade en sämre tiominutersperiod efter målet, tappade spelet och gjorde lite för enkla misstag. Vi kom igång igen, fick momentum och fick in ett kvitteringsmål. 1–1 stod sig fram till 44:e minuten. Vi missade en enkel passning på mittplan och de gjorde 2–1 på en omställning. Det är lite surt, men så är det. Misstag kommer man göra och det är då man lär sig. Vi kom till fina ytor, men vårt problem var att komma till avslut, säger Karlo Goranci.

Sex spelare provspelade med Gullringen

Goranci klassar andra halvlek som en typisk träningsmatch med mycket byten.

– De gör 3–1 i 57:e där vi slår ett felpass rakt in i mitten. Vi tycker att vår spelare gör en fin brytning i en efterföljande situation, men domaren tycker att han kommer in vårdslöst och dömer straff. Resterande tid av andra halvlek är helt okej, men de är lite vassare, mer löpvilliga, orkar mer och får in ett tråkigt 4–1 i slutet, säger Goranci.

Han är på det stora hela nöjd med vad han fick se från sitt lag på tisdagen.

– Jag är jättenöjd med helheten i första halvlek. Vi är vissa perioder väldigt bra rent spelmässigt, men sedan kontrollerar man aldrig en hel halvlek mot ett bra lag.

Provspelare i träningsmatchen var Albin Gustafsson och Selatin Shaljani (Vimmerby IF), Armend Mahmutaj (Kalmar City BK), Rasmus Samuelsson (HM IS), Farouk Alaoush (Hultsfreds FK) och Oskar Eriksson (hemma i Sverige igen efter att ha bott i Tyskland).

– Alla är jätteintressanta och jätteduktiga och skulle vi få in två av dem är vi jättenöjda. Vi har en stark trupp och en bra stomme och tittar absolut på förstärkningar.