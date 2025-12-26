KRING MELLANDAGARNA: Han är kommunens bästa målskytt på 2020-talet: "Är anfallare – ska göra mål"

IFK Tunas Anton Carlsson har varit en av traktens målfarligaste anfallare de senaste 15 åren. Hittills under 2020-talet är han bäst med sina 50 fullträffar. Foto: Ossian Mathiasson

120 mål för IFK Tuna under 2010-talet. Ytterligare 50 fullträffar hittills på 2020-talet. Anton Carlsson är lika med målgaranti – och kommunens skyttekung under första halvan av decenniet. – Kul att höra. Det är ingenting man tänker på när man spelar men det är roligt att blicka tillbaka. Jag är anfallare och ska göra mål, säger 34-åringen.

I år efter år har Anton Carlsson öst in mål för IFK Tuna och han bara fortsätter. Anfallaren har vunnit den interna skytteligan fyra av sex gånger på 2020-talet och svarat för totalt 50 fullträffar under perioden. Det gör att han plockar titeln som kommunens bästa målskytt före Vimmerby IF:s Joakim Storm (46 mål).

– Jag har bra lagkamrater som vet hur jag funkar i mitt spel. Annars är det väl spelsinnet som är min styrka, jag var ungefär var bollarna kan hamna, säger Anton.

Du har varit en pålitlig målskytt i många år. Varför då?

– Jag har spelat fotboll sen jag var sex år och har väl utvecklats med tiden. Jag hittar nya sätt att göra mål och brorsan (Martin) har alltid varit nära mig. Vi vet varandra utan och innan.

Och alla mål har kommit i IFK Tuna-tröjan?

– Ja, jag har blivit kvar. Det är en rolig förening, jag trivs med lagkamraterna, tränarna och alla runt omkring.

Oklar fotbollsframtid

Om det blir nya mål nästa säsong är däremot oklart.

Anton Carlsson har nämligen inte tagit något beslut om en fortsättning ännu.

– Nej, faktiskt inte. Jag har bara varit efter att säsongen tog slut och reflekterat över framtiden. Det lutar inte åt något håll och jag håller det lite på is än så länge.