Mittback med division 3-rutin klar för H/T: "Gör ont att möta"

Ilhan Jejna har värdefull division 3-rutin från tiden i Vimmerby IF och Myresjö/Vetlanda FK. Nu gör försvararen en intressant flytt till Hjorted/Totebo som får möjlighet att nyttja hans tjänster.

Ilhan Jejna spelade för Venaklubben SK Lojal fram till 2019 och gick därefter till IFK Tuna i två säsonger (2020-2021) och Vimmerby IF i två och en halv säsong. Han var med och vann division 4 med VIF 2022, fick efterföljande säsongen spoilerad av en säsong och lämnade VIF under första halvan av säsongen 2024. Det blev en återkomst till IFK Tuna i division 5 under återstoden av säsongen 2024.

30-åringen spelade för division 3-laget Myresjö/Vetlanda FK i år och där blir försvararen inte kvar. Han har istället gjort klart med en övergång till division 4-nykomlingen Hjorted/Totebo, något som klubben offentliggjorde på onsdagskvällen.

”Jejna som nästa år blir 31 år kommer med en massa rutin och spel på högre nivå. Han är en mittback med passningskvalité, bra spelförståelse och en fysisk spelare som gör ont att möta”, skriver H/T på sociala medier.