Värvningarna väller in för SVIF – här är de två senaste

Södra Vi IF har gjort klart med nyförvärv nummer fem och sex den här frimånaden. Det rör sig om försvararen Moayad Wahba och mittfältaren Malek Bilal.

Moayad Wahba kommer från Vimmerby IF:s juniorverksamhet och gjorde under den gångna säsongen några framträdanden i Södra Vi:s reservlag tack vare samarbetet mellan SVIF och VIF.

– Jag vill spela med Södra Vi för att jag har många som jag känner i klubben och det var de som fick mig att vara med och börja spela med SVIF. Det är ett underbart lag som är fullt med sköna spelare som får mig och vilja spela i klubben, säger Moayad Wahba.

Malek Bilal har spelat ytterback och yttermittfältare under tiden i Vimmerby IF:s juniorverksamhet och även i Rumskulla GoIF.

– Jag väljer att komma till Södra Vi IF eftersom jag tycker det är roligt att träna där, och många av mina vänner spelar i laget. Det gör att jag känner mig välkommen och motiverad. Jag har dessutom tränat med Södra Vi när jag var yngre, så föreningen känns redan som en trygg och bekant miljö för mig. Därför kändes det helt rätt att komma tillbaka nu, säger Malek Bilal.

Det här är nyförvärv fem och sex för Södra Vi, som verkligen lastar på under den här frimånaden. Dessutom har Axel Ewing och Casper Sjökvist lämnat klartecken för fortsatt spel. Truppen är nu uppe i hela 17 spelare.